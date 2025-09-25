Una firma per sigillare l’amicizia. Patto tra Cantagallo e Cantón Mejía

Firmato il patto di amicizia tra il Comune di Cantagallo e il Cantón Mejía, municipalità ecuadoriana situata nella provincia di Pichincha, nell’area metropolitana di Quito.

Il percorso che ha condotto alla firma è iniziato a settembre 2024, quando la municipalità di Mejía ha contattato l’amministrazione comunale di Cantagallo per manifestare la volontà di conoscere meglio la realtà amministrativa e territoriale del nostro Comune. Da marzo 2025 si sono poi susseguiti una serie di incontri online, che hanno permesso di approfondire il dialogo e di individuare i possibili ambiti di collaborazione.

Nella giornata del 19 settembre 2025 questa volontà comune ha trovato concreta realizzazione con l’arrivo a Cantagallo della delegazione di Mejía e con la firma ufficiale del Patto.

Le affinità tra i due territori hanno giocato un ruolo centrale nella costruzione di questo percorso: entrambi condividono caratteristiche morfologiche e naturalistiche legate alla montagna e alla tutela delle foreste.

Cantagallo e Mejía hanno scelto di avviare un accordo di collaborazione su temi quali la lotta al cambiamento climatico, la salvaguardia ambientale, la promozione culturale e turistica, l’istruzione, la ricerca e lo sviluppo economico.

Alla firma erano presenti i rappresentanti istituzionali ed economici del Cantón Mejía, insieme al sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno, alla rappresentante della Provincia, alla direttrice della Fondazione Cdse, Alessia Cecconi, ai ricercatori Leonardo Borsacchi e Gabriele Feligioni del Pin e a Edoardo Carli, volontario in Ecuador grazie al quale ha preso forma il patto.

La delegazione ecuadoriana ha portato in dono un’opera dell’artista Hugo Proaño raffigurante il chagra, l’agricoltore a cavallo simbolo del territorio.