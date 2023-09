Una farmacia "fai-da-te" a Casale. La consegna a domicilio si avvicina

La farmacia fai da te (o quasi) sta per sbarcare a Casale: la frazione da tempo sta reclamando la mancanza di un punto di vendita dei medicinali, servizio essenziale soprattutto per una grande fetta di popolazione residente e di età avanzata.

Il caso, sollevato nei giorni scorsi da "La Nazione", sta arrivando a una soluzione concreta e troverà attuazione molto presto, nell’arco di qualche settimana, grazie alla disponibilità della Pubblica Assistenza e all’impegno di alcune farmacie, oltre che dell’attivazione in prima persona di Gabriele Alberti, presidente del consiglio comunale e residente a Casale.

Nelle settimane scorse ci sono stati diversi incontri e confronti anche alla presenza di Pietro Brandi, presidente dell’Ordine dei farmacisti, che si è preso a cuore il problema. In quelle occasioni è stata messa a punto una strategia, grazie alla disponibilità a garantire il servizio di consegna a domicilio dei medicinali da parte della Pubblica Assistenza di Casale.

Ecco come funzionerà: i cittadini che decidono di fruire del servizio dovranno aderire ad un’autorizzazione per il ritiro delle richieste e la conseguente consegna dei medicinali a domicilio oppure nella sede della stessa associazione. Le ricette saranno raccolte nel rispetto totale della privacy e portate in farmacia in busta chiusa. Nessun problema anche per l’integrità dei medicinali che sarà garantita perché la Pubblica Assistenza metterà in strada i mezzi utilizzati per la consegna dei materiali biologici ed ematici dei punti di prelievo.

Il servizio sarà gratis per i soci della Pubblica Assistenza, mentre sarà richiesto un piccolo contributo da parte di chi non è iscritto. La prestazione sarà attiva dal lunedì al venerdì: potrebbe diventare anche un esempio esportabile in altre zone della città che ne abbiano bisogno. "Accolgo con favore che sia stata individuata una soluzione efficace per il paese in tempi brevi, grazie anche alla disponibilità a collaborare di alcune farmacie - commenta Alberti - Siamo ormai ad un buon punto del progetto per il quale ringrazio davvero tutti coloro che si stanno impegnando per dare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini di Casale".

Sara Bessi