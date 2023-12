Una doppia vittoria per Union e Dragons

Si chiude nel migliore dei modi il 2023 per le due squadre pratesi impegnate in serie C maschile. Due vittorie per Union e Dragons. La Sibe Gruppo Af Prato ottiene il terzo successo consecutivo superando 85-60 Altopascio e tenendosi ben salda al terzo posto in classifica con 18 punti. Merito soprattutto di una difesa solida e dei tanti giocatori portati in doppia cifra durante il match. Il primo quarto è all’insegna dell’equilibrio (23-23 il parziale). Si distingue Salvadori come mattatore, Artioli fa valere la stazza fisica, Berni gestisce al meglio gli assist. Nel secondo quarto sale subito in cattedra Casella, che inizia a inanellare punti e assist. La difesa funziona meglio e la Sibe vola a +15. Tutti e tre i lunghi, Artioli, Magni e Salvadori, vanno in doppia cifra. Nell’ultimo quarto, i Dragons blindano tutto e portano a casa due punti preziosissimi. Torna a sorridere anche l’Union Basket Prato targata Gruppo Simtel, che sale a quota 10 punti a metà del tabellone grazie al successo per 73-61 ottenuto contro Bottegone Sant’Angelo. Pronti-via con tanto ritmo e difesa intensa dei pratesi, che chiudono 27-12 a fine primo quarto. Nel secondo Prato rallenta andando al riposo lungo sul 41-30. Al rientro Bottegone alza le percentuali al tiro; l’Union Basket regge, ma si vede rosicchiare punti. Nell’ultimo quarto gli ospiti riescono a impattare, ma Coach Paoletti gestisce le rotazioni e la bomba di Bogani chiude il match.