Una domenica tra uva, libri e tradizione

Una domenica fra libri e tradizioni. A Seano domenica 3 settembre doppio appuntamento.

Dalle 16.30, infatti, al parco museo Quinto Martini per bambini, genitori e nonni c’è la tradizionale festa "Il succo del sole" dedicata al dolce della stagione: la schiacciata con l’uva che si prepara nel periodo della vendemmia per assaggiare le prime uve ed è organizzata ogni anno dall’Associazione parco museo Martini. Per la merenda sarà offerta la schiacciata con l’uva preparata secondo varie ricette e il pomeriggio sarà animato dalla musica di Gianni Rosati e Elisa Emmanuello.

Durante la serata si terrà la celebrazione del 79° anniversario della Liberazione di Carmignano con un libro.

Alle 21.15 alla biblioteca "Palazzeschi" in via Gadda a Seano ci sarà la presentazione del volume "Dietrich Bonhoeffer e Antonio Gramsci compagni di umanità" di Aldo Bondi. Dialogheranno con l’autore l’assessore Maria Cristina Monni ed il sindaco Edoardo Prestanti.

Sempre la prima domenica di settembre al Museo Archeologico di Artimino è in programma un’iniziativa dedicata alla tessitura e alla filatura, nobili arti che dal mondo antico sono arrivate fino ai nostri giorni.

Il 3 settembre, infatti, alle 18, con "La tessitura nell’antichità" il museo Nicosia propone una visita guidata e un laboratorio pratico per far scoprire questa antichissima arte ai giovani visitatori (età consigliata dai 6 ai 12 anni). Il costo è di 5 euro a persona, comprensivo di ingresso al Museo. Per partecipare occorre prenotare entro le 13 di sabato 2

settembre.