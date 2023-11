Una domenica sospesa. Tra le montagne di rifiuti e lo shopping per distrarsi

Una domenica grigia, il cielo non promette niente di buono. La disperazione e il senso di impotenza sono i sentimenti più ricorrenti. Ma c’è anche voglia e determinazione di ripartire, di tornare alla normalità. E’ la seconda domenica dopo l’alluvione del 2 novembre e Campi Bisenzio pare sospesa in un tempo indefinito, tra montagne di rifiuti e la voglia di shopping. Nella zona industriale di Capalle, il grande centro commerciale è affollato fin dal mattino: nel gran via vai di persone, con buste e carrelli pieni, si scorgono anche le prime vetrine con addobbi natalizi. Nel centro i ‘segni’ del maltempo sono stati cancellati nel giro di 24 ore. Ma negli spazi esterni di Corte Lunga la tenda allestita della Croce Rossa Italiana ricorda il disastro: qui gli alluvionati possono portare abiti, coperte e biancheria per la casa da lavare.

"Il servizio è appena partito ma abbiamo già diversi sacchi, ognuno con il nome del proprietario. Tutto sarà portato alle lavanderie industriali in giornata" raccontano tre volontari della Cri ricordando che un secondo punto di raccolta è in piazza Fra Ristoro e per le persone fragili c’è il servizio a domicilio (3349924954). A Capalle ci sono ancora diverse aziende e fabbriche alle prese con il fango e con la conta dei danni tanto che via Fratelli Cervi è chiusa in direzione Prato all’altezza di via Parco Marinella. La ex Gkn è diventata centro di raccolta di materiali e viveri oltre che punto di ritrovo per i volontari che, con tanto di pettorine ‘Collettivo di Fabbrica’, stanno aiutando i cittadini più in difficoltà. Anche al centro sportivo Hidron è una domenica mattina movimentata. Oltre agli habitué della piscina e della palestra, in tanti sono lì a ritirare casse d’acqua, generi alimentari e prodotti per le pulizie.

A differenza dei messaggi fake che girano sui social, a Hidron è in funzione il centro di raccolta. "Prima di consegnare i pacchi chiediamo i documenti per evitare episodi di sciacallaggio" dice il referente specificando che c’è anche chi viene per donare.

Le strade più esterne della città sono pulite, ci sono alcune auto in sosta sui ponti e i terreni agricoli hanno ormai assorbito l’acqua. Lo scenario cambia raggiungendo San Piero a Ponti, la più colpita dall’alluvione. Davanti al circolo Il Racchio, all’ingresso nord della frazione, ci sono cumuli di roba da buttare, pezzi di vita andati distrutti e ora ammassati lungo la strada. Davanti alla sede della Misericordia di San Piero un gran traffico di mezzi pesanti per la raccolta dei rifiuti e gli autospurghi a pulire i tombini, ricolmi ancora di fango. Da via Palagetta a via della Crescia (ma anche via Prunaia e zone limitrofi) lo scenario non muta: rifiuti e ancora rifiuti in attesa di essere stoccati nelle aree preposte, ovvero la zona fra le vie Chiella e Tosca Fiesole e il parcheggio lungo via dei Platani a San Donnino. In entrambi i casi le montagne di detriti - quello che rimane di divani, scaffali, letti, armadi, arredi vari, in una parola ’casa’ - sono impressionanti. E l’aria è pesante, il cattivo odore si sente. L’area di sosta della nuova Coop in via Padule, invece, è il ricovero delle vetture alluvionate. Se nel centro storico via Santo Stefano è tornata alla ‘normalità’, piazza Dante è il punto nevralgico dei mezzi di soccorso. L’atrio del Comune è diventato una grande bacheca con numeri utili e informazioni varie. Qui si smistano generi di prima necessità, si stipano sacchi di sabbia e si ritrovano i volontari ’spontanei’ per prendere pale, stivali e tute e poi andare ad aiutare le famiglie ancora alle prese con garage e cantine alluvionate. In via Tesi e via Tintori (zona Coop del centro) si spala sempre il fango, mentre un camioncino porta via gli elettrodomestici rotti.

Barbara Berti