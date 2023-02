Una domenica piena di risate

1 Paperino

L’appuntamento clou,

da tradizione, è quello di Paperino: oggi al circolo, dalle 15 alle 19, c’è lo "Street carnival" con band e maschere in strada. Il circolo mette

a disposizione anche i costumi per la sfilata perché nessuno deve restare senza maschera. Martedì 21, sempre al circolo di Paperino, dalle 15 alle 19 festa per i più piccoli nel salone con Marco Burla.

2 Fuori città

A Montemurlo oggi festa in piazza Martiri della Libertà. A Vaiano l’ultima sfilata dei carri allegorici con partenza alle 14,30 dal piazzale della vecchia Coop in via Fratelli Rosselli. Non mancherà

lo street food. A Poggio a Caiano per tutto il giorno "Sagra di carnevale" al circolo Mestolo d’Oro.