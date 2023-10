Una domenica in centro: le iniziative

Oggi dalle 10 alle 19 nello nel Giardino Federico II di Svevia in via Pomeria edizione autunnale della Fierùola al Cassero, mercatino di produttori agricoli e di artigianato domestico con i sapori, i colori, i profumi dell’autunno. L’iniziativa è dell’associazione Pane di Luna e del Comitato di via Pomeria per animare il giardino su cui si apre uno dei due ingressi del camminamento del Cassero che per l’occasione sarà aperto dalle 15 alle 18 e valorizzazione questa zona della città adiacente alle antiche mura.

Al Politeama oggi alle 17 ci sarà invece "WonderLand. Come suona vivere a rovescio" (foto): dalle pagine del celebre romanzo di Lewis Carroll uno spettacolo per bambini che con Alice mescola danza, musica e nuove tecnologie sulle ali della fantasia. Il Museo di Palazzo Pretorio alle 16 ospita invece C’è posta per te!, un divertente laboratorio per famiglie con bambini dai 7 agli 11 anni. Si parte con una visita alla mostra L’albero degli zecchini alla scoperta delle lettere antiche, e si prosegue in aula didattica con inchiostro, pennini e pergamena per imparare i segreti della scrittura del Medioevo. Costo 5 euro, prenotazione obbligatoria a [email protected]