Una domenica di "prevenzione" I dottori visitano gratis in piazza

Una domenica dedicata alla prevenzione. A Montemurlo il 16 aprile ritorna ‘Lions in piazza’, la giornata per la prevenzione sanitaria gratuita, giunta quest’anno alla ottava edizione e promossa dai Lions Clubs International - Distretto 108 LA, Lions Club e Leo Club Montemurlo, Lions Club Prato ‘Curzio Malaparte’ con il patrocinio del Comune di Montemurlo.

"Un service che ci fa sentire vicini ai bisogni della comunità – interviene Giulia Marcheschi, presidente del Lions Club Montemurlo – Una giornata che ci consente di sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione sanitaria per la lotta a numerose patologie", ma anche "un appuntamento molto atteso da chi, a causa delle crescenti difficoltà economiche, altrimenti non riuscirebbe a effettuare visite specialistiche" aggiunge Paolo Scannerini, presidente del Lions Club ‘Malaparte’. In campo un centinaio volontari che, tra sabato e domenica, si occuperanno dell’allestimento del campo base con gli ambulatori mobili. Sono, invece, 18 i medici e gli infermieri che metteranno a disposizione le proprie competenze professionali. ‘Una giornata di festa e di salute - sottolinea il sindaco Simone Calamai – che ci ricorda quanto sia importante avere sul territorio servizi socio-sanitari di qualità". Sono 19 le patologie per le quali sarà possibile richiedere una visita medica di prevenzione primaria totalmente gratuita: elettrocardiogramma, ecodoppler ecografia addome, screening nefrologico, misurazione della glicemia, misurazione pressione arteriosa, misurazione della vista, saturazione, consulenza nutrizionale e posturale, esami ematici del colesterolo e psa, controllo dell’udito, odontoiatria per bambini e adulti, ginecologia e urologia.

Novità di quest’anno la consulenza chiropratica, l’otorinolaringoiatria e l’endocrinologia. In piazza della Costituzione, a cura della Misericordia, si potrà partecipare anche ad un corso di primo soccorso Blsd di quattro ore, durante il quale sarà rilasciato l’attestato per l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico. Per effettuare gli esami ematici è necessario presentarsi all’accettazione in piazza Costituzione. L’accettazione sarà attiva fin dalle 7,30, mentre le visite nelle tende in piazza inizieranno a partire dalle 9,30 fino alle 13 e quindi dalle 14,30 alle 18.

Silvia Bini