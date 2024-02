Una domenica di festa. Girandola di iniziative

Sarà una giornata di grande festa in centro a Montemurlo. Domani dalle 15 si svolgerà in piazza della Repubblica l’ultima delle feste di carnevale programmate sul territorio.

Tutti insieme per regalare ai bambini un pomeriggio in maschera con animazioni: la musica con Lisa e Maurizio, i Formaggini Guasti, la Scuola di danza Smile, il coro gospel Black & White ensemble e la Filarmonica Giuseppe Verdi. Finito il carnevale in piazza, il divertimento continua dalle 17, posticipato di mezz’ora rispetto alla programmazione tradizionale, al teatro in sala Banti con ‘Questa musica, che impazzire mi fa!’, il primo spettacolo della rassegna di teatro per famiglie ‘Ci vediamo a teatro’. Uno spettacolo di varietà comico con musica dal vivo (età consigliata dai 4 anni). Inoltre, sempre domani per l’intera giornata, dalle 10 alle 19, piazza della Repubblica si anima con ‘La Filiera corta in piazza’. Un’occasione golosa per fare la spesa a km zero e per mangiare all’aria aperta, gustando i sapori del territorio.

Sono 10 i produttori locali della Filiera corta di Montemurlo che porteranno in piazza la propria produzione e poi si potranno fare degustazioni, pranzare o fare uno spuntino, magari approfittando delle panchine del nuovo parco urbano. Dopo pranzo, la Filiera proporrà le ciambelline calde per far merenda in compagnia. Nella vicina piazza Donatori di sangue si svolgerà il mercatino di antiquariato ‘Novecento’. "Una bella iniziativa per far conoscere le aziende del nostro territorio che fanno parte della Filiera e che propongono prodotti d’eccellenza – spiega l’assessore Giuseppe Forastiero – Mangiare prodotti genuini e a km zero che fanno bene alla salute e all’ambiente, e vivere e scoprire il nuovo centro cittadino di Montemurlo".