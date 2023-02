Una domenica al cinema: quanti film

Tre i titoli in oggi al cinema Eden: Gli spiriti dell’isola con Colin Farrell (foto), il nuovo straordinario lavoro di Martin McDonagh che fa seguito al grande successo di Tre Manifesti a Ebbing, con proiezioni alle 16, alle 18.15 e alle 21; The Son, sempre alle 16, alle 18.15 e alle 21; Tar con spettacoli alle 17 e alle 20.30. Domani all’Eden doppia proiezione in lingua orginale: alle 20.30 Tar e alle 21 The Son. Al Terminale stamani alle 10.30 torna la rassegna Cinefilante con I Racconti della fattoria; nel pomeriggio alle 16.30 Marcel. The Shell; alle 18.30 e alle 21.15 Decision to leave. Al Garibaldi Milleventi oggi alle 17 anteprima di Domino 23 - Gli ultimi non saranno i primi, il nuovo progetto de Il Terzo Segreto di Satira, un film che gioca con i generi, con i formati, si impossessa dei mass media, dell’opinione pubblica, dialogando col pensiero comune che corre sui social. Al Pecci alle 18.15 e alle 21, in versione originale, ci sarà Tutta la bellezza e il dolore, Leone d’Oro al Festival di Venezia 2022 (la prima proiezione sarà preceduta da un’intervento del direttore del Centro Stefano Collicelli Cagol). Completa la programmazione alle 16.15 Aftersun, in versione originale con sottotitoli.