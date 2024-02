Una domenica al cinema: le proposte

Una domenica al cinema, ecco le proposte. Al cinema Eden l’ultimo film di Giovanni Veronesi Romeo è Giulietta alle 16, alle 18.15 e alle 21: racconta di una giovane attrice interpretata da Pilar Fogliati (foto) che si presenta ad un provino per ottenere il ruolo di Giulietta, ma viene maltrattata dal regista (Sergio Castellitto) e decide allora di ripresentarsi figendosi uomo per il ruolo di Romeo, per il quale viene scelta. Poi un susseguirsi di colpi di scena. Nel cast anche Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Domenico Diele e Margherita Buy. Sempre all’Eden Past Lives, scritto e diretto da Celine Song, al suo debutto alla regia (alle 16, 18.15 e 21) e Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, ambientato a Roma nel 1953, la notte prima dell’omicidio di Wilma Montesi (alle 16, 18.30 e 21). Al cinema Pecci riflettori puntati su Yorgos Lanthimos con Povere creature, undici candidature ai prossimi Oscar, con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe alle 18 in italiano e alle 21 versione originale; Upon entry - L’arrivo di Alejandro Rojas alle 16.15 im versione originale. Al Terminale ci sono Green Border di Agnieszka Holland premio speciale della giuria a Venezia 2023 alle 18 e La natura dell’amore di Monia Chokri alle 15.45 e alle 21.15. Come ogni domenica alle 10.30 Cinefilante: più piccoli Che musica maestro.