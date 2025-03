Una coccarda sul camice per la sicurezza

Una coccarda sul camice bianco per dire no alle aggressioni al personale sanitario. Oggi, la Funzione Pubblica CGIL Pistoia Prato nella Giornata Nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti dei lavoratori e lavoratrici sanitari e socio sanitari, sarà presente con un presidio a Prato all’Ospedale Santo Stefano dalle ore 12 alle 14.

Il presidio sarà davanti all’ingresso dell’ospedale, con volantinaggio e distribuzione di coccarda ai lavoratori e lavoratrici da indossare durante l’orario di lavoro. Inoltre la FP CGIL sarà presente anche a Pistoia e Pescia nello stesso orario per volantinare e sensibilizzare cittadini e istituzioni a garantire la sicurezza di chi ci cura.

"Le aggressioni fisiche e verbali sulle operatrici e operatori del sistema sanitario e socio sanitario sono in aumento, vogliamo ribadire che lavorare in salute e sicurezza è un diritto. E ogni giorno le lavoratrici e i lavoratori che ci curano e assistono vanno rispettati - come sostiene Massimo Ciuti responsabile sanità Prato e Pistoia della FP CGIL - ed è importante riconoscere il lavoro quotidiano e le tante fatiche per portarlo avanti, in condizioni sempre più difficil”, dovute a lacune del sistema per politiche nazionali sbagliate e di disinvestimento".

Il Santo Stefano è uno degli ospedali toscani dove si sono verificati numerosi casi, anche in tempi recenti, di aggressioni al personale e più volte i sindacati hanno chiesto il potenziamento del personale di vigilanza, in particolar modo nell’orario notturno.