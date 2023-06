Una cena per aiutare l’Emilia Romagna

Una cena di raccolta fondi per aiutare le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni di maggio. Dopo la raccolta di alimenti a lunga conservazione, vestiario, biancheria e attrezzi da lavoro organizzata la scorsa settimana da Rebecca Ciardi, parrucchiera di Poggio a Caiano che ha coinvolto tante realtà locali e pratesi, è il momento di attivare una raccolta di denaro per le spese che si renderanno necessarie per far tornare le case agibili. Il Comune di Carmignano si è fatto promotore dell’iniziativa coinvolgendo tante associazioni del territorio. Le prenotazioni sono già aperte e la cena sarà sotto le stelle il 18 giugno (ore 20) al campo sportivo di bocca di stella. Il costo è 15 euro e il menu comprende: lasagne, prosciutto arrosto con patate, cocomero e gelato. Le iscrizioni sono raccolte alla Pro Loco di Carmignano (055.8712468).