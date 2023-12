Una casa condivisa per uomini soli. Il progetto che aiuta l’autonomia

Natale porta sotto l’albero una grande novità per l’edilizia sociale. Dopo la consegna dei sei alloggi di Epp ad altrettante famiglie montemurlesi, l’amministrazione ha deciso di destinare tre degli alloggi realizzati grazie al finanziamento della Regione per l’emergenza abitativa, quindi non per chi si trova nella graduatoria delle case popolari. "Tre alloggi, dei 15 di via Lamarmora, rimarranno a disposizione del Comune per situazioni di emergenza abitativa – spiega l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti –. In particolare uno sarà destinato al co-housing. Il nostro servizio sociale professionale individuerà uomini soli, che non si conoscono, e che vivono situazioni di marginalità sociale, situazioni che purtroppo esistono anche sul nostro territorio. In questo appartamento le persone potranno sperimentare situazioni di sostegno reciproco e di vita in comunità e saranno supportati da associazioni locali che si occupano di marginalità, attraverso il progetto Vela per darsi delle regole comuni. Si tratta di una risposta immediata che il Comune vuole dare a persone che si trovano a vivere una situazione di difficoltà".

Il social housing è caratterizzato da progetti di tipo sociale che hanno lo scopo di far nascere comunità e sviluppare l’integrazione, come ad esempio l’utilizzo di spazi e servizi comuni tra gli abitanti. Un modo per dare risposta alla richiesta di alloggi a prezzo calmierato di cui anche Montemurlo ha bisogno.

"Si tratta di un intervento molto importante che porta nuovi servizi e spazi pubblici nella frazione di Oste e va a riqualificare un’area non edificata e inutilizza in via Milano – spiega il sindaco Simone Calamai -. Grazie alla cessione di un terreno potremo dar vita a nuovi alloggi di edilizia sociale, integrandoli in un’area dove troveranno spazio il verde, la vita all’aria aperta e la socialità".