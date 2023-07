Una bella idea che sarà accolta Ora tempi rapidi

Leonardo Biagiotti

Una bella proposta che certamente sarà accolta con piacere dal sindaco Biffoni. La nuova palazzina dell’ospedale deve essere intitolata a Luigi Biancalani, un uomo che fino all’ultimo momento non ha mai fatto mancare a nessuno, dai familiari ai collaboratori, attenzione e cura, proprio quello che si richiede ad un ospedale. L’idea dell’associazione Punto d’Incontro, della Misericordia e dell’Ordine dei medici di Prato verrà formalizzata domani in un incontro con il sindaco, molto legato a Biancalani. Intanto la notizia della proposta ne ha portata anche un’altra, ovvero che la prima pietra della palazzina con 112 letti in più sarà posata lunedì. Finalmente si comincia a lavorare. Anche pensando, una volta di più, a Biancalani.