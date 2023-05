Una battaglia verdissima E quasi vinta

Maristella Carbonin

Una buona notizia, per Prato. E per i ricordi di tante famiglie, che a Galceti hanno portato negli anni bambini e nipoti. Ci saranno nuovi ricordi da mettere nel cassetto. Qualcosa si muove, infatti. Anche grazie a La Nazione, che sul caso Galceti ha puntato i riflettori dalla fine di aprile. Serviva un passaggio regionale affinché questo grande polmone verde potesse tornare ad accogliere il pubblico. Tornare al pieno delle proprie funzionalità. Ecco, in giunta regionale è stata approvata la delibera con i criteri per definire il parco "santuario faunistico". Ora la palla passa al Comune e a Fondazione Parsec. Devono presentare le ultime carte, in base ai punti fissati dalla Regione. Ci siamo quasi.