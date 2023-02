Una battaglia diventata simbolo E lo stabilimento è ancora fermo

Nonostante le difficoltà, continua la battaglia operaia della ex Gkn di Campi Bisenzio, ora Qf, diventata bandiera di un territorio e vertenza simbolo contro delocalizzazioni e abbandono delle aree produttive. La fabbrica dove si producevano semiassi e altri componenti per auto è ferma dal 9 luglio 2021, quando senza alcun preavviso, la Gkn Driveline Firenze, gestita dal fondo Melrose, comunicò con sms e mail ai 422 dipendenti il licenziamento e la chiusura dello stabilimento senza ricorrere agli ammortizzatori sociali. Subito si instaurò il presidio permanente degli operai che ancora oggi continua visto che la vertenza è ancora in alto mare. Se a dicembre 2021 c’è stato il passaggio di proprietà con l’arrivo dell’imprenditore Francesco Borgomeo e la promessa di farla tornare a vivere con nuove produzioni (riassumendo tutti i lavoratori, al momento circa 300), nei fatti lo stabilimento è improduttivo e i lavoratori senza stipendio da mesi, visto che non è mai arrivato un ammortizzatore sociale e l’azienda ha deciso di non anticipare più la cassa integrazione. L’ultima scontro tra proprietà e lavoratori è dei giorni scorsi quando una delegazione di operai si è recata a Cassino, davanti alla sede di Unindustria, per chiedere di poter parlare con Borgomeo, che è presidente dell’associazione laziale. "Gli operai sono senza stipendio da quattro mesi e Borgomeo è sparito da ogni tavolo", è stato il motivo della trasferta delle tute blu che, però, non sono riuscite a incontrare il loro datore di lavoro. "Un gesto intimidatorio" è stato definito da Qf in una nota nella quale ha ribadito che "nonostante lo stato di occupazione l’azienda ha pagato per otto mesi l’anticipo della cassa integrazione che gli stessi occupanti abusivi non hanno voluto firmare e far avere all’azienda".

La battaglia operaia, che ha un ruolo primario di resistenza collettiva contro il degrado dei diritti del lavoro e che ha prodotto proposte di legge, alternative di produzione, ipotesi di nuove modalità di gestione socio-economiche, la nascita della Soms, Società operaia di mutuo soccorso "Insorgiamo", si sta anche portando sul fronte legale per ottenere le spettanze arretrate dovute: a oggi sono 72 i decreti ingiuntivi accolti dal giudice del lavoro. Altro pilastro della battaglia degli operai la forte convergenza con il territorio, tema sul quale in questo fine settimana si sono svolti incontri e workshop in fabbrica, che proseguono anche nella giornata odierna.

Barbara Berti