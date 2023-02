Un weekend tutto da leggere In Lazzerini

Un altro fine settimana ricco di appuntamenti per i bambini alla biblioteca Lazzerini. Si comincia sabato alle 10 con il terzo appuntamento del ciclo "A CAAccia di storie – Leggere tutti dappertutto", letture animate di libri illustrati in Caa seguite da un laboratorio creativo a tema, per bambini da 3 a 7 anni, in collaborazione con i servizi educativi del Comune e la Fondazione Ami. L’attività si rivolge a tutti i bambini: i libri in Caa, che utilizzano i simboli della comunicazione aumentativa alternativa, sono stati creati per facilitare la lettura ma sono interessanti per tutti. Prenotazione obbligatoria: [email protected] oppure tel. 0574 183705. Si prosegue nel pomeriggio alle 16 con il laboratorio creativo in versione Carnevale "Da carta nasce carta (e maschere di carnevale)": laboratorio di carta riciclata per bambini da 8 a 10 anni a cura di Legambiente. Dopo una breve introduzione sulle origini della carta, sull’uso sempre più importante che l’uomo ne ha fatto nella storia e sulle tante risorse necessarie per produrla in modo industriale, i bambini sperimenteranno la realizzazione di fogli di carta riciclata partendo da carta destinata al macero. Con l’aiuto di telai, spugne e frullatore, la polpa di cellulosa verrà trasformata in nuovi fogli da decorare con coriandoli e altri materiali colorati. Alla fine del laboratorio si potranno realizzare anche delle maschere di carnevale da portare a casa.

Domenica in occasione della Giornata internazionale della lingua madre che si celebra il 21 febbraio, un viaggio per bambini da 6 a 9 anni alla scoperta di alcune lingue e culture del mondo, dei loro suoni e delle immagini bellissime e misteriose che compongono gli alfabeti. Quest’anno i bambini potranno scoprire una fiaba tradizionale africana, La pelle del mostro, grazie alla lettura animata bilingue e la presenza di due mediatori originari dell’Africa. Potranno così ascoltare i suoni della lingua, imparare brevi filastrocche, canzoncine, ninne nanne o giocare a un tradizionale gioco del continente africano. A cura dell’Associazione Cieli Aperti. Prenotazione obbligatoria a [email protected] Specificare data e titolo dell’incontro, nome e cognome dell’accompagnatore adulto, numero telefonico, nome, cognome ed età del bambino.