Un weekend di coccole. Libri, stelle e buon cibo

Libri, passeggiate, osservazione del sole e sagre per il week end a Carmignano. Stasera alle 21.15, in sala consiliare si terrà la presentazione del libro "Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana" di Michele Gesualdi a cura di Sandra Gesualdi, giornalista e vice presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani. Interverranno Maria Cristina Monni, assessore alla cultura, Cristoforo Ciracì, della Fondazione Don Lorenzo Milani e Lamberto Scali, presidente associazione Scegliamo Prato. Sabato, alle 10, alla Pista Rossa di Seano torna "Puliamo il mondo", una mattinata di pulizie straordinarie per tutti con uno spuntino mattutino offerta dalla Coop Bisenzio-Ombrone. Domenica, alle 10, in piazza Matteotti a Carmignano osservazione del sole e delle macchie solari con gli astrofili Alessandro Drovandi, Gianni Giusti e Elena Papi. Ci sarà un particolare telescopio per l’osservazione del sole. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare alla Pro Loco: 055.8712468. La domenica vedrà anche la camminata pubblica inaugurale del nuovo percorso escursionistico realizzato nell’ambito dei "Cammini dell’acqua" di Publiacqua.

Il ritrovo sarà alle 8.15 al lago Montalbano, via delle Ginestre 12B e verrà offerta la colazione. La lunghezza del percorso (ad anello) è 13 km e il tempo di percorrenza 3 ore e mezzo. Prenotare entro oggi scrivendo una mail a: prolocodicastelfiorentino@gmail.com oppure ambiente@comune.carmignano.po.it e 055.8750244 (ufficio ambiente). Necessario abbigliamento adeguato, gilet ad alta visibilità e scarpe da trekking. A Bacchereto sabato e domenica, dalle 16 in poi, festa della castagna a cura della Polisportiva.

Domenica pomeriggio mercatino di "Io Creo" e illusioni e comicità con Mr. Red.