Un weekend al museo. Proposte per tutte le età

PRATO

Oggi il Museo di Palazzo Pretorio sarà regolarmente aperto, e alle 16 ospiterà la conferenza della direttrice Rita Iacopino i "La Madonna della Cintola di Filippo Lippi: storie e suggestioni. Prenotazione consigliata: 0574 1837859 o [email protected]. Domani dalle 9.30 Sulle orme di Francesco Datini: visita guidata da Palazzo Pretorio (con la mostra L’albero degli zecchini), l’Archivio di Stato e Palazzo Datini. Sempre oggi alle 10.30 a Palazzo Datini conferenza dal titolo "Oltre i luoghi comuni, le donne nel Medoevo e la figura di Marghetita Bandini Datini" condotta da Alma Poloni, ordinaria di storia medievale all’Università di Pisa e moderata da Silvia Iovino, presidente dell’associazione the Landladies Concierge. Domani alle 16,30 ci sarà invece il laboratorio didattico per ragazzi e per adulti dal titolo "I giochi di Ginevra e Margherita" a cura di Historiaedita, sarà l’occasione per immergersi lei giochi e nei divertimenti del tardo Medioevo. Infinem oggi al Museo del Tessuto "Ballando con Hanagasa!" un divertente laboratorio alle 15.30-17 per famiglie con ragazzi di 7-10 anni e alle 17-18.30 per famiglie con bambini 4-6 anni. Le attività per famiglie hanno un costo di 5 euro, con prenotazione obbligatoria, le info sul sito del museo.

C’è poi la proposta di FareArte: un tour alla scoperta di Prato attraverso le fontane del centro storico, oggi alle 15.30. "In questi tragici giorni in cui l’acqua è stata causa di devastazioni e lutti, ma allo stesso tempo è venuta a mancare dai rubinetti proprio dove ha fatto i maggiori danni, il tema è più che mai attuale – spiega Rossella Foggi, storica dell’arte e responsabile dell’associazione –. Dopo il recente restauro che ha riportato la fontana del Pescatorello in piazza del Duomo al suo originario candore marmoreo, andremo alla scoperta di questi monumenti che arricchiscono l’arredo cittadino e che sono al centro di un piano di recupero. Al termine del tour delizieremo il palato con la prelibata pesca di prato e di una bevanda calda della Pasticceria Nuovo Mondo". Il ritrovo è in piazza San Francesco alla Fontana dei Delfini. Quota di partecipazione: 15 euro, comprensiva della degustazione. Info e prenotazioni: tel. 335 5312981 [email protected].