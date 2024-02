"Un week end di festa e allegria: il carnevale in Val Bisenzio tra maschere, giochi e premi"

Un week end a tutto carnevale in Val Bisenzio. Domani e domenica tre gli appuntamenti a Vaiano, Vernio e Montepiano. Si parte al Museo ex Meucci di Vernio dove domani (dalle 15,30) scatterà il "Carnival Party" con la gara delle maschere più belle, musica, merenda, truccabimbi e giochi. Ingresso 3 euro a bambino. A Montepiano, invece, la festa comincia alle 20 di domani nello chalet con premiazione della maschera più bella e originale che vincerà un week end alle terme. E poi pentolaccia e animazione. La cena a buffet costa 20 euro e 10 euro per i bambini sotto i 12 anni. Per prenotazioni: 376.1770739. Domenica torna per la seconda giornata il "Carnevale vaianese", giunto alla 42ma edizione. Grande festa mascherata in piazza del Comune dalle 14,30: musica, spettacoli di magia e balli e gonfiabili per i più piccoli. Per i golosi ci sarà pure lo stand di pasta fritta.