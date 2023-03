"Un uomo sincero e concreto Sempre pronto ad aiutare" Commosso ricordo bipartisan

"Ho avuto modo di conoscere e apprezzare le grandi doti umane, spirituali, civili di Massimo al mio arrivo in diocesi. Per questo lo avevo voluto direttore della Caritas diocesana. Il Signore, come lui stesso diceva, aveva però un disegno diverso e la scoperta improvvisa della malattia lo portò a rinunciare all’incarico. In questi due anni non ha mancato di farmi sentire la sua vicinanza, ma soprattutto di partecipare con la preghiera alla vita della Chiesa e della comunità. Lo affidiamo al Signore perché, lui che tanto si è impegnato per il bene della città terrena, lo accolga nella città del Cielo". Così il vescovo Giovanni Nerbini ha ricordato Massimo Carlesi nel giorno della sua scomparsa. Una scomparsa che ha colpito tutta la comunità pratese, come testimoniano i tanti messaggi di cordoglio. "Massimo è stato un punto di riferimento all’interno del mondo cattolico – ha detto il proposto della Misericordia, Gianluca Mannelli – Gli siamo grati per il grande impegno profuso all’interno della nostra istituzione. Volle fortemente creare una sezione nella sua Grignano. Si è sempre speso per il bene della comunità". Accanto al mondo diocesano c’è poi il ricordo di Carlesi tratteggiato dalla politica. Fra i primi a esprimere cordoglio...