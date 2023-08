un thriller mozzafiato

Stasera all’arena al Castello dell’Imperatore (ore 21,30) sarà proiettato "L’ultima notte di Amore", un thriller italiano di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e Linda Caridi. Un tenente di polizia di nome Franco Amore la notte prima del suo pensionamento, dopo trent’anni di integerrimo servizio nelle forze dell’ordine, viene chiamato per indagare sulla scena del crimine in cui il suo migliore amico e compagno di lunga data Dino è stato ucciso. Il film ha ottenuto 5 candidature ai Nastri d’Argento. In Italia al box office "L’ultima notte di Amore" ha incassato 3,4 milioni di euro.