Un testa a testa tra Salva e Dinosauri

Si rinnova il testa a testa per il vertice del campionato di serie A di calcio a 5 dell’Opes Toscana Calcetto fra la capolista Autofficina Salva e i Dinosauri. Entrambe nella prima giornata di ritorno del torneo vincono i rispettivi match. La prima della classe battendo 12-3 il Red Lion. Una sfida che non sembrava così banale e che invece la capolista ha dominato grazie ai sei gol di Bloisi, alla tripletta di Sorisi, alla doppietta di Biancucci e al gol di Marrone. Per gli avversari due volte in gol Pellegrini e una volta Langianni. In classifica l’Autofficina Salva ha tre punti di vantaggio sui Dinosauri, frutto dello scontro diretto. I Dinosauri comunque non mollano e anche nell’ultimo turno vincono agevolmente per 4-0 con tripletta di Calamai e gol di Rosati. Attenzione nella corsa al vertice comunque anche al Real Madrink che deve giocare ancora il proprio match con i Diavoli dei Balcani. Negli altri match i Masterfurioso battono 8-4 la Divano Kiev e il Kodokan cade 4-2 contro il Gallotasaray. Vince il Manchavevi 6-4 sullo Shakthar Sacra. Da giocare Il Vergè contro Lesagora.