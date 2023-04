"Un tavolo in Regione sulla 325" E La Briglia festeggia la nuova piazza

E’ stata inaugurata ieri mattina la nuova piazza a La Briglia, un’area recuperata buttando giù vecchi edifici che consente adesso di godere a pieno dell’antica struttura del corpo urbano, dalla fine del 1800 impostato a città fabbrica dalla famiglia di industriali Forti. Alla cerimonia, oltre al sindaco, al parroco e alle autorità locali, comprese le forze dell’ordine, erano presenti il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore alle Infrastrutture Stefano Baccelli. "Un impegno che mi ero preso con la frazione – ha dichiarato il sindaco, Primo Bosi – che è andato un po’ in là nel tempo ma che alla fine ho mantenuto. La nuova piazza si inserisce poi in un disegno di riqualificazione di tutta la frazione, che proseguirà con la nuova piazzetta nella strada adiacente". Un parcheggio per diversi posto auto, piante, un percorso pedonale in protezione, illuminazione a led su tutta l’area e una gigantografia che replica lo stato dell’area alla fine del 1800. Fra qualche mese, poi, il collegamento pedonale già aperto permetterà di raggiungere l’altra nuova piazza de La Briglia, nei pressi dell’attuale parcheggio. Il collegamento fra le due nuove piazze sarà arricchito da una pavimentazione di materiale innovativo, con stracci filati mischiati al bitume. Inoltre, a completamento della nuova piazza, 7 cartelli che, grazie ad un Qr code rimandando a video in cui il Cdse racconta la storia della frazione. Cartelli apprezzati dal presidente della Regione, che si è detto orgoglioso nel vedere realizzati interventi così qualificanti. L’intervento è stato reso possibile, in questo primo step, grazie ad un bando regionale che ha finanziato la riqualificazione di 22 aree in diciannove comuni della Toscana. Per l’intervento de La Briglia la Regione ha destinato circa 67mila euro. A margine dell’inaugurazione, è stata proprio la cittadinanza a farsi avanti con Giani. La presenza di Giani e di Baccelli è stata l’occasione per il sindaco Primo Bosi di affrontare il tema della viabilità, collegandolo anche al problema del 118. "Abbiamo approfittato per fornire a Giani dei dati – spiega Bosi - . In soli tre mesi ci sono stati 11 incidenti che hanno costretto a chiudere anche per due ore l’unica strada che abbiamo. I tempi di percorrenza dei mezzi fino all’ospedale vanno ben oltre i 16 minuti indicati dalla normativa. La conversazione di stamani era quindi finalizzata a concretizzare un tavolo di lavoro con la Regione, gli altri sindaci e il presidente della Provincia, che spero venga organizzato già per la prossima settimana. Le idee ci sono, ad esempio c’è un vecchio progetto di Anas che ho riproposto stamani, con una deviazione da Popigliano verso Villa Fiorita".

Claudia Iozzelli