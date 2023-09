Un taglio alla marginalità. Apprendisti parrucchieri al servizio dei più deboli

Una convenzione che mira ad aiutare le fasce deboli e mixa le competenze di Cna Formazione e Sicurezza – la società di Cna Toscana Centro che eroga numerosi corsi di formazione anche nel settore dell’acconciatura – e la Cooperativa Pane&Rose che gestisce un centro diurno in collaborazione con "Il Girasole" e si impegna a promuovere il recupero del benessere e dell’autonomia delle persone in grave marginalità presenti sul territorio pratese, come ad esempio le persone senza fissa dimora, attraverso l’attivazione di servizi volti alla cura dei loro bisogni. In questi giorni è stata infatti firmata una nuova convenzione affinché gli ospiti del Centro Diurno della cooperativa Pane&Rose possano tagliarsi i capelli gratuitamente, prestandosi come modelli per l’attività pratica degli studenti dei corsi di acconciatore presso i laboratori della sede pratese di Cna Formazione e Sicurezza.

"Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta – spiega Anselmo Potenza, presidente di Cna Formazione e Sicurezza – perché sentiamo il senso della responsabilità sociale: lo facciamo come associazione, come impresa, ma soprattutto come artigiani. Questo primo passo ci riempie di gioia e spero che sia l’inizio di una sinergia che faccia entrare in contatto la formazione con il sociale. Le persone che in questo momento vivono in una situazione di disagio, infatti, incontreranno la formazione, e questo può essere il punto di partenza per pensare e realizzare percorsi specifici per supportarli nella propria riqualificazione proprio in quei settori dell’artigianato in cui è spesso difficile trovare personale, oppure può essere il modo per dar vita a piccole nuove imprese". "Grazie a questa collaborazione – spiega Alessandro Lapucci, presidente Mestiere Acconciatori di Cna Toscana Centro – i nostri allievi impareranno a lavorare su persone reali e questo è molto formativo, rappresenta uno scambio, significa fare del bene ad entrambi, utenti della cooperativa e allievi della scuola: sarà un momento di formazione, incontro e crescita".

"La nostra collaborazione sarà un modo per entrare in contatto con la comunità – le parole di Tommaso Rindi, presidente della cooperativa Pane&Rose – sarà allo stesso momento un atto di cura per i nostri ospiti, un vantaggio per chi eroga formazione e un momento di grande crescita per gli allievi".