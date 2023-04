Un sito che parla solo di Valbisenzio Percorsi, iniziative e tante novità

Il 2023 ha portato una bella novità per la Val di Bisenzio: è online il primo sito Internet che parla a tutto tondo della Vallata, all’indirizzo www.valbisenziotoscana.it. Ad idearlo e a realizzarlo, l’associazione per lo Sviluppo Turistico della Val Bisenzio, che insieme alle altre iniziative portate avanti nell’ultimo anno – la manifestazione “Il Gusto Ritrovato” e le escursioni “I Mondi Perduti” – ha svolto un lungo lavoro di ricerca e di ricucitura per definire contenuti e collaboratori. Tutto questo grazie ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che ha finanziato un progetto complesso che prevedeva anche il recupero e lo studio di una pianta valbisentina a rischio estinzione, il melo Savignanino. Contenuti che affrontano a 360° gradi i vari aspetti utili al cittadino e al turista: le finalità del sito sono dare supporto al visitatore che è già in Vallata e ha bisogno di orientarsi, e incuriosire chi potrebbe venire in Val di Bisenzio. Inoltre, dare supporto ai cittadini e fargli trovare, su un’unica pagina, vari servizi che offre il territorio, ma anche far conoscere e approfondire peculiarità ancora poco note. Si va quindi dalle schede sulle varie frazioni alle aree protette, dagli itinerari e dalle esperienze da fare agli orari delle biblioteche e dei mercati settimanali. Non mancano i piatti tipici e i prodotti di eccellenza, con un focus sul pomodoro Borsa di Montone. Al centro del sito, tutti gli eventi in corso e sul fondo una finestra sulla pagina Facebook dell’associazione con tutte le iniziative culturali e turistiche. Ai lati, numeri e link utili e ai siti amici: il telefono della polizia municipale e provinciale, Sos Animali, farmacie di turno, a Valbisenzio Meteo e alla mappatura dell’Unione dei Comuni degli stalli per disabili. Testi e foto sono il contributo di appassionati ed esperti.