Un secolo di tradizione e gusto "È boom di prenotazioni per la mortadella di Galciana"

Un successo che si traduce in un numero: la prenotazione di oltre 50 chili di mortadella di Galciana, protagonista di una giornata speciale organizzata dalla Pro loco di Galciana. "L’entusiasmo e l’apprezzamento dimostrati dalla comunità locale e dai visitatori sono stati semplicemente straordinari", spiegano dalla Pro Loco. Durante l’evento, sono stati serviti oltre 500 assaggi gratuiti di Mortadella di Galciana, che ha conquistato il palato di tutti coloro che l’hanno gustata. "La qualità e la prelibatezza di questo prodotto hanno colpito nel segno e ancora più sorprendente è stato il numero di prenotazioni raccolte durante la serata – spiegano – oltre 50 kg di Mortadella di Galciana sono stati prenotati dai presenti, testimoniando l’interesse e l’appetito crescente per questo prodotto che fa parte della storia gastronomica di Prato".

Ricordiamo che la mortadella di Galciana raggiunge quest’anno un traguardo significativo: compie 100 anni di storia. L’iniziativa della Pro Loco è stata studiata proprio per celebrare questa ricorrenza. E’ stata recuperata l’antica ricetta della mortadella, rivisitata con maestria ed è stata presentata nell’ambito del Luglio Galcianese in una banco dedicato esclusivamente al prodotto.

"Siamo estremamente grati per l’enorme interesse che la mortadella di Galciana ha suscitato e stiamo lavorando diligentemente per soddisfare le richieste – aggiungono dalla Pro Loco – Quest’iniziativa è solo l’inizio di un percorso che vogliamo intraprendere per "raccontare" questo nostro prodotto". La Proloco di Galciana, insomma, continuerà ad investire tempo ed energie per promuovere e diffondere uno dei gioielli culinari di Prato: "Vogliamo far sì che la Mortadella di Galciana diventi un simbolo di eccellenza e di tradizione nella nostra comunità".