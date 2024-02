Un San Valentino con le stelle

Una festa di san Valentino diversa. La fondazione AmiPrato e l’associazione astronomica Quasar che studia e divulga l’astronomia hanno organizzato per domani mercoledì 14 febbraio alle 20 al Victory Cafè Museo in via Labriola a Montemurlo l’iniziativa "Ami le stelle".

La serata più romantica dell’anno offre divertimento e curiosità per sostenere i progetti di Ami rivolti alle donne in gravidanza, ai bambini in età pediatrica e al benessere di tutta la famiglia. Per informazioni e prenotazioni: 0574-801312 e 348- 8017389; [email protected]. Fondazione Ami sta realizzando il progetto Prama, uno spazio innovativo dedicato a tutti i bambini e ragazzi (da 3 ai 20 anni), che in modo inclusivo possono stare bene in armonia e sicurezza accompagnati da personale qualificato.