Un robot in sala operatoria "Nuove possibilità di cura"

Il Robot-assistito per la chirurgia mini invasiva arrivato nelle sale operatorie del Santo Stefano in prova visione è operativo. La nuova sofisticata piattaforma, che aiuta il chirurgo durante tutte le fasi dell’intervento, è stata collocata nella struttura pratese in quanto ospedale baricentrico all’interno della rete ospedaliera dell’Asl Toscana centro. Il robot, impiegato per interventi di chirurgia generale, urologia ed otorinolaringoiatria costituisce la più efficace alternativa agli interventi effettuati con le tecniche chirurgiche classiche. Il primo intervento con la tecnica robotica è stato eseguito nei giorni scorsi su un giovane paziente affetto da tumore prostatico con risultati soddisfacenti. In questo primo mese di attività sono in programma 15 interventi complessi di prostatectomia robotica con un progressivo aumento a tutte le patologie di pertinenza urologica ed una ulteriore estensione alle discipline di chirurgia generale ed otorinolaringoiatria. L’Azienda sanitaria spiega che è un obiettivo prioritario l’abbattimento delle liste di attesa, ampliando l’offerta per i pazienti affetti da patologia oncologica. Per l’attività di chirurgia robotica, coordinata dal dottor Graziano Vignolini è stato avviato un percorso di formazione che interesserà uno specialista per ogni centro urologico presente nei presidi ospedalieri dell’Asl Toscana Centro. Vignolini sarà affiancato dal dottor Andrea Gavazzi, della struttura di urologia dell’ospedale Santa...