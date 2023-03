Un regalo per l’orchestra In memoria di Lamberto

Mio marito Lamberto Cecchi fu tra i fondatori della Camerata strumentale e ne è stato presidente per molti anni, continuando poi a seguire sempre la nostra orchestra con amore paterno. Molti di voi sanno che Lamberto ci ha lasciati nel settembre scorso dopo breve malattia e non potrà festeggiare insieme a tutti noi il 25° compleanno della Camerata. Non potrà più essere testimone della missione che la nostra Orchestra continua ad interpretare dedicandosi sempre di più alla comunità con percorsi di ascolto consapevole, sia per le scuole che per il pubblico adulto, e con progetti di grande significato sociale. Insieme ai figli di Lamberto, Emanuele, Matteo, Martina e Livia, vorremmo chiedere di fare assieme a noi quello che Lamberto avrebbe fatto: un Dono alla Camerata per questi 25 anni vissuti insieme e per tutti quelli ancora a venire, in memoria di Lamberto. La nostra Casa dei Suoni, dopo l’acquisto importante della camera acustica, reso possibile grazie al contributo di tanti pratesi, ha adesso bisogno di qualcosa di più piccolo ma altrettanto importante: nuove sedie per i professori dell’orchestra. Si tratta di sedie regolabili, studiate per il benessere dei musicisti durante i concerti e nelle lunghe sessioni di prova, quei preziosi momenti di lavoro di cui noi godiamo il risultato finale nel momento del concerto. Quale dono migliore di far stare bene chi ci regala tanta gioia e bellezza? Ciò che potrete donare assieme a noi e in memoria di Lamberto sarà un modo per mostrare alla Camerata il nostro affetto e la nostra gratitudine.

Antonella, Emanuele, Matteo, Martina e Livia Cecchi