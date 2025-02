Un punto per alimentare le speranze

"Ci prendiamo un buon punto che ci consente di continuare il nostro cammino salvezza. Sarebbe stato importante vincere, ma era ancora più importante non perdere e quindi prendiamo con soddisfazione questo pareggio". C’è serenità in via del Purgatorio, nel quartier generale della Zenith Prato, dopo lo 0-0 ottenuto contro la Sammaurese nello scontro diretto salvezza del girone D di serie D. Questo almeno a sentire le parole del vice presidente Enrico Cammelli. "Siamo arrivati al match con troppe defezioni e con qualche acciacco di troppo e questo sicuramente ha influito. Il campo era molto pesante e non ha favorito il bel gioco. Non è stata una bella partita, ma, come detto, contava non perdere lo scontro diretto – insiste Cammelli -. Contiamo domenica prossima di recuperare quasi tutti per la trasferta sul campo del Cittadella Vis Modena. Mancherà sicuramente Saccenti. Anche quella sarà un’altra partita da affrontare con la testa giusta per cercare di portare via punti preziosi per la salvezza". Con il pareggio ottenuto, in effetti, la Zenith Prato è salita a quota 23 punti, ma è rimasta comunque invischiata fra le varie squadre attualmente in lotta per evitare anche i play out al termine della stagione regolare. Ne ha approfittato il Progresso, che grazie al successo ottenuto contro il Piacenza ha messo la freccia ed è salito a 24 punti. Per il resto distacchi quasi invariati nella bassa classifica. Dietro la Zenith Prato hanno pareggiato Corticella e United Riccione nello scontro diretto. A 22 punti anche il San Marino, battuto dal Cittadella Vis Modena e quindi ora dietro ai pratesi. La Sammaurese, con 16 punti, adesso è ultima a pari punti col Fiorenzuola, che inaspettatamente è tornato al successo in casa dell’Imolese. Davanti ai bluamaranto, ma ad una manciata di punti, ci sono peraltro Piacenza e Sasso Marconi, che a quota 25 non possono certo dirsi ancora al sicuro. Insomma, classifica ancora molto corta nelle zone basse. La prossima trasferta in casa del Cittadella Vis Modena (punti 28) sarà un altro crocevia fondamentale.