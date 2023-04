Un pugno nello stomaco a tutti noi

Maristella Carbonin

Una storia che dà i brividi. Per la trama, ma anche per l’età dei protagonisti in negativo. Perché quello che è ritenuto essere il mandante del pestaggio a Martina Mucci, l’ex fidanzato Emiliano Laurini, è andato a ‘pescare’ tre giovanissimi. Il più piccolo ha 16 anni. Sedici anni. Va a scuola. Il più vecchio 21. Pronti ad aspettare una ragazza in casa e a rovinarle il volto. Per poche centinaia di euro. È un pugno nello stomaco quello che hanno dato a tutti noi, questi ragazzi terribili. Fa male la spietatezza, fa male la fame di danaro facile, fa male la violenza banalizzata, ridotta a merce di scambio. Tu paghi, io eseguo. Io faccio il ‘lavoro’. Speriamo possano capire che questo sì è un ‘lavoro’ che toglie dignità.