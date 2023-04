Un presidio nato piccolo per una città come Prato

Che il nuovo ospedale fosse troppo piccolo per il fabbisogno di Prato, è stato chiaro fin da subito. Soprattutto perché la concezione con cui è stato realizzato, per intensità di cure, non trova corrispondenza in un territorio poco strutturato di servizi. I tagli dei posti letto per l’estate mettono in risalto le carenze che attanagliano una struttura, che conta su validi professionisti: il personale e i letti. Soltanto nel 2016 tutti furono concordi con l’allora sottosegretario Antonello Giacomelli che quell’ospedale era troppo piccolo. Da qui si è iniziato a pensare a potenziarlo: un nuovo futuro che dovrebbe iniziare a concretizzarsi dai prossimi giorni della settimana.