Un premio per Zipoli. Giovani compositori. Il concorso del Rotary

Che cosa hanno in comune Domenico Zipoli ed Edoardo Nesi? Tutti e due di Prato, vien subito da rispondere: da una parte il musicista emigrato in America latina nel Settecento, dall’altra lo scrittore premio Strega che ha raccontato la parabola del distretto ne "L’età dell’oro". Musica e parole, musica e fede, a impreziosire un gioiello come la chiesa di San Francesco reduce da un lungo restauro che l’ha restituita alla città e ha dentro un pezzo unico come l’organo Ghilardi-Lorenzini. Zipoli e Nesi saranno fonte d’ispirazione per i talenti in erba del concorso "Domenico Zipoli – Premio Rotary Prato per la musica", promosso dal Rotary Club Prato in collaborazione con "Prato per Zipoli". Prima edizione di un concorso che mette in palio 2mila euro per aspiranti compositori under 35, unendo tradizione e innovazione. Il Rotary aveva già sostenuto in passato il restauro del pregiato organo di San Francesco. "L’idea di un concorso ci è venuta non solo per incoraggiare la passione musicale dei giovani ma anche per valorizzare la tradizione pratese", sottolinea la presidente Elisabetta Pastacaldi. Ed è venuto spontaneo coinvolgere il maestro Gabriele Giacomelli, anima dello storico festival Zipoli: "I partecipanti dovranno comporre una musica per questo organo dalle caratteristiche uniche", spiega. Il brano della durata tra due e quattro minuti dovrà contenere almeno una citazione tratta dalle Sonate d’Intavolatura di Zipoli e ispirarsi a uno dei due testi tratti da Fughe da fermo e L’età dell’oro di Nesi. Scadenza del concorso il 19 dicembre: una giuria di altissimo livello composta dai maestri Beppino Delle Vedove, Antonio Galanti e dallo stesso Giacomelli, selezionerà i tre brani finalisti che saranno eseguiti in concerto il 20 gennaio in San Francesco, arricchiti dalla voce narrante di un attore pratese. Ma anche il pubblico voterà il brano preferito e, solo in quel momento, saranno svelati i nomi dei finalisti. Il premio Rotary andrà al primo classificato.

Maria Lardara