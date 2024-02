Un premio letterario in memoria di Cesare Guasti

La Pro Loco di Galciana annuncia la prima edizione del Premio letterario nazionale Cesare Guasti, in memoria dell’illustre letterato pratese di cui ricorre il 135º anniversario della scomparsa. Il premio sarà assegnato ogni anno a scrittori che esprimendosi in lingua italiana abbiano sviluppato il tema "La forza delle parole", che sarà declinato nelle sue varie sfaccettature, connettendo storie di vita, questioni sociali e culturali. Il premio prevede due categorie. La prima è aperta ad autori under 40 di qualsiasi nazionalità con testi inediti scritti in italiano, la seconda agli autori qualificati, senza limiti di età e nazionalità con elaborati pubblicati da case editrici italiane. Le opere vanno inviate via mail alla Pro Loco entro il 10 ottobre 2024 e nella seconda categoria devono essere state pubblicate nei 12 mesi precedenti, quindi dopo l’11 ottobre 2023. Il regolamento del premio è consultabile sul sito della Pro Loco. I vincitori saranno annunciati ogni anno il 14 novembre, in occasione della Giornata nazionale della letteratura.