"Un po’ ‘n poggio" boom In 2mila alla passeggiata

Sono stati duemila i partecipanti alla ‘Un po’ ‘n poggio’, la camminata ecologica organizzata fra le strade di Prato e della Vallata dal gruppo podistico della Croce d’Oro. Si è così arrivati ben oltre le previsioni iniziali, nelle quali si immaginava la partecipazione di 1500 persone. E invece si è sfondato il muro dei duemila partecipanti, di cui centinaia provenienti da fuori regione. A vincere la camminata ecologica, presentandosi ai nastri di partenza di piazza Mercatale col numero maggiore di iscritti, è stata la palestra Time-Out con ben 173 iscritti. A seguire gli Amici di Battiston con 112 tesserati, di cui 32 giovani cinesi, terzo il ‘Saiffiatone Team’ con 59 iscritti. Ai piedi del podio ‘I lanieri’ (51 partecipanti) e ‘Trekking Lovers’ (50 iscritti). Da sottolineare anche il nutrito gruppo proveniente da Trivignano, in provincia di Venezia, che è arrivato a Prato con 41 persone. La palestra ‘Time-Out’ si è aggiudicata pure il trofeo per il gruppo femminile più folto, con 129 iscritte, portando a casa il trofeo in ceramica dello scultore Bencini. "E’ stata una bella giornata di festa – spiega il vicepresidente del gruppo podistico della Croce d’Oro di Prato, Fabrizio Barducci -. Per le strade del percorso abbiamo assistito a convivialità, amicizia e sport. I nostri ristori sono stati letteralmente assaltati dai partecipanti, segno che la formula funziona". Il percorso da 6, 14 e 20 chilometri ha toccato Filettole, Carteano, Villa Rucellai, Gamberame, San Leonardo e per la prima volta la Gualchiera di Coiano, vera novità dell’edizione 2023 della Un po’ ‘n poggio.

Circa 120 i volontari che hanno consentito lo svolgimento della manifestazione, presenziando sulle strade del percorso e ai ristori a tema, affiancati anche dalla Croce d’Oro di Prato e dal sistema di protezione civile. Tanti anche i turisti giunti a Prato per l’occasione, provenienti per lo più dal Veneto, dal Lazio e dalla Liguria. "Particolarmente significative sono state le parole di una coppia proveniente da Genova – aggiunge Barducci -, che ha detto che è valsa la pena festeggiare i 25 anni di matrimonio a Prato. Presenti anche tanti bambini, alcuni impegnati nel giro di piazza Mercatale, altri che hanno effettuato parte del vero percorso della camminata. Insomma, una bella giornata. E adesso subito testa alla 25esima edizione della manifestazione".