Un party senza pareti. Spazio alla gioia

Mentre tanti staranno pensando al menù del cenone (con le lenticchie piatto fisso, che non siamo scaramantici ma non si sa mai), c’è un altro menù, da sfogliare, per la notte che scivola, scintillante di festa, nell’anno nuovo. Quello degli eventi che riempiranno il cuore della città la notte del 31 in un party "senza pareti", a far cantare e ballare le piazze e le strade di Prato fino al nuovo anno. E così è un’utile guida quella che vi regaliamo nelle prime due pagine del nostro giornale. Non solo i concerti in piazza e gli appuntamenti a teatro, ma anche la serata raffinata al Politeama, con gli auguri in musica della Camerata. C’è ancora qualche giorno per scegliere. Poi festa, brindisi. E che il 2024 sappia ricambiare la gioia.