Un paese sotto choc "Medici e infermieri non smettono di piangere Ferita incancellabile"

"Il personale e le infermiere del Santo Stefano che sabato hanno soccorso il piccolo travolto dal cartongesso non riescono a smettere di piangere. Una tragedia immensa, di fronte alla quale non si può nemmeno immaginare cosa stanno provando i genitori e il personale sanitario che ha prestato le cure al piccolo, sperando fino all’ultimo di salvare la vita di un bambino di appena 17 mesi". Renzo Bresci, pediatra di tante generazioni di montemurlesi, e medico di lungo corso per oltre 40 anni in prima linea all’ospedale Misericordia e Dolce di Prato è scioccato. La morte di un bambino vittima di un incidente non può passare inosservata. Il paese è sotto choc.

"Quando ho saputo quanto era successo ho chiamato alcuni ex colleghi e conoscenti perché di fronte a tanto dolore non ci si può dare pace – dice Bresci –. Le infermiere del Santo Stefano che hanno assistito il bambino hanno le lacrime agli occhi da giorni. Purtroppo è arrivato in ospedale già in gravissime condizioni. È troppo da sopportare, una morte così inspiegabile. Nella mia carriera ho provato sulla pelle cosa significa perdere un paziente, ho visto morire due bambini gravemente malati, tutt’ora a 73 anni non riesco a dimenticare. Sono vicende strazianti che segnano nel profondo anche i sanitari chiamati ad intervenire. Resta solo una grande disperazione, non è nemmeno possibile immedesimarsi in qualcosa del genere. Purtroppo le lesioni riportate dal bambino erano gravissime, è stato fatto il possibile".

Anche Renzo Bresci ha le lacrime agli occhi mentre parla del piccolo Lorenzo. Cerca una spiegazione che non trova. "Per oltre 40 anni ho svolto la professione in ambulatorio e nel reparto di pediatria dell’ospedale con le emozioni dei casi sospesi tra vita e morte, ma una morte per trauma così inaspettata lascia un segno profondo".

La tragedia nell’abitazione in via Rubicone è avvenuta sotto gli occhi della madre, sanitaria che lavora al Santo Stefano come il marito. È stata lei a dare l’allarme al 118 subito dopo aver chiamato il compagno che era al lavoro ed è stata sempre lei a prestare le prime cure al piccolo.

Un dramma che ha colpito una famiglia e l’intera comunità. Sconvolto per l’accaduto anche don Gianni, parroco della chiesa del Sacro Cuore: "Non sono stato contattato ancora per il funerale perché la salma non è libera – dice il sacerdote –. Non conoscevo personalmente i genitori, ma di fonte a tanto dolore non si può che restare in silenzio e offrire la propria solidarietà. Il compito della Chiesa è anche quello di essere vicini alle persone per aiutarle a superare e a camminare di nuovo con una ferita così profonda, com’è la morte di un figlio. Un dolore con il quale bisogna imparare a convivere perché una tragedia così non si potrà mai superare del tutto, è possibile soltanto provare ad accettarla e capirne il senso. Esprimo solidarietà e vicinanza ai familiari, tutta la comunità è al loro fianco per dare loro conforto e per aiutarli".

C’è ancora da attendere qualche giorno per i funerali: il sostituto procuratore Carolina Dini e il procuratore facente funzione Laura Canovai hanno infatti disposto l’autopsia sul corpicino del bambino deceduto.

Silvia Bini