"Un Olivo point per i clienti"

Al Lanificio dell’Olivo sono stati liberati da fango e acqua le aree della produzione, dei magazzini e della logistica per poi passare a rendere di nuovo fruibili i locali degli uffici. "Ogni giorno va sempre meglio – afferma Fabio Campana, Ceo dell’azienda di Capalle – Stiamo lavorando con un grosso generatore e si spera che già da oggi possa tornare alla normalità grazie ad un buon lavoro fatto con Enel distribuzione. Come tutti abbiamo diversi detriti e rifiuti stoccati all’esterno: speriamo che Alia possa intervenire quanto prima". La collaborazione concreta passa anche da Confindustria Toscana Nord che "ci ha messo gentilmente a disposizione una sala, Olivo Point, dove una decina di nostri impiegati possono continuare a tenere i contatti con i clienti. Tutto ciò ci permette di essere più veloci nel dare risposte ai clienti". Nel frattempo al Lanificio dell’Olivo è stata completata la cernita dei materiali, separando quelli recuperabili da quelli da smaltire perché danneggiati dal fango: "Soltanto così possiamo iniziare a dare risposte chiare e puntuali già dalla metà di questa settimana ai clienti su quando e come potremmo rispondere alle loro richieste". Quella dell’alluvione del 2 novembre "è stata una prova molto forte e difficile, ma ha creato un grande senso di appartenenza e di vicinanza. Tutti noi abbiamo voglia di tornare ad essere come prima, anzi meglio ancora. Operai ed impiegati non si sono sottratti nel dare una mano dove c’era più bisogno: sono state persone splendide e dal cuore grande". Anche dai clienti sono giunti attestati di solidarietà e supporto: "E’ chiaro che in questa settimana si aspettano che quanto meno si sappiano dare maggiori delucidazioni riguardo agli ordini e lo faremo aggiornando il sistema, visto che è stata ultimata la fase della cernita dei materiali"

Sara Bessi