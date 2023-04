Un nuovo parcheggio in via dei Gobbi "Risposta alla richiesta del quartiere"

Un parcheggio da 30 posti auto atteso da 15 anni nel quartiere. Sono stati inaugurati ieri mattina i trenta stalli per la sosta in via dei Gobbi a Chiesanuova, nell’ambito della riqualificazione che ha interessato anche i giardini di via del Campaccio al centro di un finanziamento di 738.00 euro (554.000 euro della Regione e 184.000 euro del Comune). Il problema della sosta era molto sentito nel quartiere, densamente popolato ma con un numero insufficiente di posteggi. I nuovi stalli daranno quindi un po’ di respiro alla zona, e si sommano alla riqualificazione ciclopedonale del vialetto tra via Wangen e via dei Gobbi, dove è nata un’area verde con zona fitness. In fase di ultimazione, invece, l’intervento nei giardini di via del Campaccio, al centro in passato di una raccolta firme con oltre 350 adesioni. Al momento sono stati allestiti giochi, cambiate le panchine, sistemati i vialetti e piantumati gli alberi, ma i frequentatori chiedono di migliorare le rifiniture: su tutte gli avvallamenti del terreno, l’altezza della recinzione, e una nuova semina dell’erba. Già ultimata invece la riqualificazione dell’area di sgambatura, suddivisa in due parti in base alle taglie dei cani. "Quella del parcheggio era una delle esigenze maggiormente sentite dagli abitanti della zona – dice il sindaco Matteo Biffoni, affiancato dagli assessori Squittieri e Barberis e dal consigliere Pd Tinagli -. Speriamo di aver dato una risposta importante a questa zona".