Un nuovo bosco a Vergaio Grazie ad Arte Continua

L’associazione Arte Continua ha donato al Comune 150mila euro per piantare circa 150 alberi e 400 arbusti di varie specie in un’area di 7.500 metri quadri tra viale Allende e via Mati, nell’ambito del progetto Prato Forest City. L’intervento permetterà di realizzare a Vergaio un bosco che diventerà uno spazio di relax a disposizione degli abitanti, con la piantumazione di pini, sequoie, abeti, ginkgo, sophore, catalpe, bagolari e querce; verranno creati accessi e percorsi con materiali naturali e permeabili, ed è previsto anche l’impianto di irrigazione. Lo scopo è limitare l’impatto della strada e costruire un nuovo luogo di socializzazione, con tante piante di diverse tipologie provenienti da tutte le parti del mondo. L’atto di donazione, approvato dalla giunta su proposta dell’assessore all’urbanistica e ambiente Valerio Barberis, è stato siglato ieri mattina in Comune dal presidente di Arte Continua Mario Cristiani insieme all’assessore alla città curata Cristina Sanzò, allo stesso Barberis e a Cristiana Favretto di Pnat, una società spin-off dell’Università di Firenze coordinata da Stefano Mancuso, che progetterà l’area verde. Arte Continua è un’associazione no profit che dal 1990 è impegnata a realizzare progetti di arte contemporanea sul territorio collaborando con le istituzioni pubbliche. Si sostiene grazie alle donazioni di soci e amici, e alle sponsorizzazioni di privati e aziende. Innesca processi di sviluppo locale e crea connessioni fra la comunità internazionale dell’arte e quelle locali, creando nuovi legami fra arte, architettura, paesaggio e natura. "Arte per la ri-Forestazione" in viale Allende è un progetto ideato da Mario Cristiani, presidente dell’associazione, ed è stato finanziato da una campagna di raccolta fondi, tramite asta solidale on line di opere donate da 15 artisti: Maria Thereza Alve, Per Barclay, Loris Cecchini, Jimmie Durham, Leando Erlich, Alberto Garutti, Antony Gormley, Carsten Holler, Cildo Meirels, Giovanni Ozzola, Mimmo Paladino, Tobias Rehberger, Kiki Smith, Pascale Marthine Tayou, Nari Ward e Sislej Xhafa. La messa a dimora del primo albero è prevista per il 4 ottobre 2023, giorno in cui si celebra San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, modello di rapporto equilibrato tra uomo e natura.

"Questo intervento si inserisce nel quadro di un potenziamento che l’amministrazione comunale sta facendo, in particolare nei quartieri di San Giusto e Tobbiana, in cui sono presenti numerosi alloggi di edilizia residenziale pubblica che richiedono una dotazione di servizi per quella fascia di popolazione che ne ha più bisogno – ha affermato l’assessore Barberis -. La collaborazione tra il Comune di Prato e Arte Continua nasce per promuovere questo rapporto tra arte e opere pubbliche in città. È una collaborazione di grandissimo rilievo: lo stimolo a questo punto è che anche i pratesi, le imprese e le associazioni dell’area metropolitana contribuiscano a questo progetto di forestazione urbana". Secondo Cristiani "è bellissimo pensare che tante opere d’arte contribuiscano a dare respiro alle persone"