Un minuto di rumore per le donne. I 14 anni della Lazzerini iniziano così

Per i quattordici anni dall’apertura della nuova Lazzerini nella Fabbrica Campolmi oggi la biblioteca sarà animata dalle 16 alle 22 da attività e iniziative per ogni fascia d’età: un pomeriggio con spettacoli, giochi in scatola e di ruolo, e tanti libri in dono. Ma alle 16, prima di cominciare, la Lazzerini chiederà al pubblico un minuto di rumore per Giulia Cecchettin e per tutte le altre vittime di femminicidio, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Niente silenzio, ma un minuto di rumore anche in biblioteca, come nelle scuole: perché la biblioteca è luogo di conoscenza e di condivisione, un presidio culturale che lavora incessantemente per promuovere l’uguaglianza di genere e l’inclusione. Affinché non scenda il silenzio, la Lazzerini sceglie come sempre, per sua vocazione, di far rumore anche con i libri: il pubblico potrà scegliere tra una selezione di libri che porta il titolo "25.11.2023 Per Giulia e per tutte" da prendere in prestito tra le proposte di lettura esposte nella hall della biblioteca.

Si parte subito dopo con le iniziative per il 14° compleanno. In Sala conferenze si terrà lo spettacolo già sold out Parole al profumo di libri, per bambini dai 4 anni in su, a cura di Marco Bertarini. Sempre alle 16 è in programma Il cielo in una stanza: l’associazione Quasar guiderà i partecipanti a esplorare le meraviglie dell’universo in un emozionante spettacolo proiettato nella grande cupola del planetario gonfiabile che verrà installato nella sala attualità. Pianeti e mondi sconosciuti, galassie, comete e tante curiosità spiegate in modo semplice e chiaro per un viaggio emozionante attraverso l’infinito. Lo spettacolo si terrà ogni 30 minuti per un massimo di 15 partecipanti a volta. Per tutti gli appassionati, dalle 17 alle 22 torna in Lazzerini l’ International GameDay: in Sala Ragazzi e Bambini dai 6 ai 14 anni e in Sala Generale dai 14 ai 100 anni. Per i giocatori alle prime armi fino a quelli più esperti, tanti giochi in scatola e di ruolo, con una selezione di novità e grandi classici per passare un pomeriggio di divertimento in compagnia dell’associazione Ludissea. E non solo. Sarà presente anche l’associazione Famiglie Arcobaleno con il coinvolgente gioco da tavolo Tante famiglie, un divertente percorso fuori dagli stereotipi: un toolkit con 6 giochi adatti ad ogni età con informazioni costruttive sull’esistenza di tante tipologie di famiglie. Per tutti i giochi in scatola la partecipazione è libera. Mentre per i giochi di ruolo, è necessario prenotarsi, inviando una mail a [email protected] E a proposito dei giochi di ruolo, ecco i dettagli. Dai 10 ai 99 anni, verrà proposto Cypher System, un gioco di ruolo tecno-fantasy che prevede da un minimo di 2 giocatori a un massimo di 5. Dai 9 anni in poi, per i ragazzi quindi, viene proposto invece L’ultima torcia - Lo scrigno misterioso, un gioco di ruolo d’avventura, fantasy che prevede da un minimo di 3 giocatori a un massimo di 6.