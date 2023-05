Un meccanismo da aggiustare E in fretta

Maristella Carbonin

Nell’era in cui call center e telefonate moleste riescono a raggiungerti anche al Polo Nord, fa ridere (e piangere) che le telefonate che invece sarebbero utili non scattino nemmeno per una questione importante come quella del fermo amministrativo fiscale dell’auto. Se non una telefonata, almeno una mail. Macché. Dopo la una notifica di mancato pagamento del bollo (per fare solo un esempio), nel momento in cui il fermo scatta, non viene comunicato nulla. E capita così che tanti cittadini si ritrovino a viaggiare a bordo del proprio mezzo, mentre non lo potrebbero fare. E’ che tanti semplicemente non lo sanno. Un meccanismo da aggiustare. Basterebbe poco, no?