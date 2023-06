Un marchio di qualità per il tessile "L’Igt tutela e rilancia il distretto"

Lo aveva annunciato nel suo messaggio alla premiazione dello Stefanino d’oro nel febbraio scorso e adesso il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha mantenuto la sua parola: Prato ha una misura specifica di tutela del tessile, sulla falsariga di quella dei prodotti agroalimentari, in grado di assicurare una "garanzia di qualità legata proprio alla tradizione, tutta da preservare" del distretto industriale. La misura di tutela è stata inserita all’interno del disegno di legge (ddl) Made in Italy, approvato nella giornata di mercoledì in Consiglio dei ministri, a Roma.

"Prato sarà una filiera tessile con marchio di Indicazione geografica tipica, come previsto nel ddl Made in Italy approvato - è il commento di Chiara La Porta, deputato di Fratelli d’Italia - . Il ministro Urso aveva promesso questa misura, proprio a Prato, nel febbraio scorso, mantenendo, a distanza di pochi mesi, quell’impegno, preso proprio per valorizzare la qualità della nostra tradizione tessile, i cui prodotti sono eccellenze riconosciute in Italia e nel mondo". Per la parlamentare pratese si tratta "di un ottimo segnale, Prato potrà rappresentare la capofila di una forma di tutela delle peculiarità imprenditoriali della filiera, così come già avviene nell’agroalimentare. Un marchio di garanzia di qualità dei prodotti del distretto, per tutelare e promuovere il Made in Italy". Secondo La Porta "il Governo continua a dimostrare, grazie all’attenzione per i territori, di promuovere e tutelare concretamente il marchio Made in Italy". La Porta inoltre sottolinea i vantaggi che porterà il marchio Igt per Prato per scinderlo dal cosiddetto ’distretto parallelo’. "Questa certificazione rappresenta anche, per il territorio pratese, un ulteriore strumento di contrasto alla falsificazione, vera e propria piaga per il nostro tessuto economico", aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia.

E La Porta guarda al domani: "Questa scelta, inoltre, rappresenta, per la filiera tessile, un’opportunità di rilancio non solo industriale, ma anche territoriale, che speriamo possa farla tornare nuovamente centrale anche oltre i confini del nostro Paese", conclude. Quali i passaggi futuri? Adesso dovranno passare 60 giorni per l’entrata in vigore del ddl, poi toccherà alle amministrazioni locali farne richiesta passando attraverso la Regione.

