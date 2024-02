Un macchinario a sensori ottici

Il progetto dell’hub del riciclo tessile, che sorgerà in via di Baciacavallo, prevede la realizzazione di due fabbricati industriali. Si tratta di capannone di un piano, della superficie di circa 6.000 metri quadrati e alto 9 metri, e un secondo immobile su due piani di 2.200 metri quadri totali. Entrambi gli immobili saranno dotati di impianto fotovoltaico. A questi numeri si aggiungono una tettoia di circa 1.100 metri quadri per lo stoccaggio delle balle di tessuto, 10.000 metri quadrati di aree per la movimentazione e il parcheggio dei mezzi, e 3.700 metri quadri di aree verdi con alberi ad alto fusto per la schermatura delle costruzioni e protezione dagli agenti atmosferici.

All’interno dell’hub del riciclo tessile confermata anche la presenza del macchinario a sensori ottici che assicurerà una porzione di cernita automatica dei capi di riuso, riuscendo a riconoscere con precisione i vestiti per tipologia di fibra tessile e per colore.

L’importo complessivo dei lavori è di 19,5 milioni di euro, di cui 3,6 milioni garantiti da fondi Pnrr.