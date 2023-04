Un lavoro appassionato Bambini, ragazzi, adulti Così nasce la meraviglia E una missione sociale

Le energie artistiche della Camerata e del Teatro Metastasio si fondono per dar vita e un progetto che nasce nello spirito della coesione e della piena condivisione di intenti, fra due Istituzioni accomunate dalla medesima visione di impegno comunitario. Una coproduzione che intende rinnovare e ampliare la meravigliosa esperienza artistica e umana che l’Arca di Noè ha rappresentato per una città. L’autore della musica è John Barber: cresciuto cantando Britten, come compositore ha fondato la sua estetica sull’ideale di una missione sociale della musica, lo stesso nel quale si riconosce tutta l’azione della Camerata. Il soggetto proposto dalla Camerata è tratto dalla Genesi, la storia di Giacobbe e della sua visione in sogno della scala degli angeli. La storia è tuttavia declinata attraverso una narrazione popolare ebraica, riportata da Elie Wiesel, che è una meravigliosaparabola musicale. Gli angeli, tornando in Paradiso, si dimenticano la scala e la lasciano all’umanità. Quella scala è il canto, la musica, il tramite tra la terra e il Cielo. Alla costruzione di questa scala che innalza la nostra umanità mediante la musica, simbolo e strumento di concordia, perdono e riconciliazione, hanno contribuito con dedizione totale le forze fresche degli studenti della Scuola Verdi, delle Scuole medie a indirizzo musicale e del Liceo musicale Cicognini-Rodari, uniti nell’Orchestra Prato Sinfonietta, il Coro giovanile della Scuola Verdi, il Coro giovanile Euphonios, i bambini della Scuola primaria Meucci con le loro maestre, Il Coro Città di Prato. Tutti costoro hanno potuto contare sulla professionalità e il valore, non solo musicale ma anche umano, dei docenti della Scuola, dei maestri dei cori, dei professori della Camerata strumentale, pilastri sicuri di un’architettura musicale eccezionalmente diversificata e composita.

Alla guida di un popolo così numeroso di musicisti e cantori ritroveremo gli artefici del capolavoro di Britten, Jonathan Webb per la parte musicale e Edoardo Donatini per la regia dello spettacolo. Anche l’interprete protagonista sarà il medesimo che vestì i panni di Noè, il baritono Mauro Borgioni, qui chiamato a dar la sua voce meravigliosa e la sua presenza scenica a Giacobbe. Al suo fianco un cast di voci adeguate al prestigio dell’interprete principale, con l’Arcangelo affidato al controtenore Antonio Giovannini, Isacco al basso-baritono Federico Sacchi, sua moglie Rebecca a un’autorevole cantante britteniana come il mezzosoprano Gabriella Sborgi e i ruoli di Esaù e Rachele confidati alle voci giovani e musicalissime di Sophie Gallagher e Giacomo Nanni. Le scenografie digitali che conferiscono allo spettacolo così tanto rilievo suggestivo sono create da Redfish. Tutto questo appassionato lavoro di così tante persone, bambini, ragazzi, adulti, impegnate a dar vita a una meravigliosa città sonora, sarebbe stato vano se non avessero trovato una casa che alla fine accogliesse il frutto della loro gioiosa officina. Grazie all’intelligenza generosa della Curia diocesana di Prato e dei Padri Sacramentini, questa casa è stata loro concessa, la preziosa Chiesa di San Domenico, che già si fece Arca e che questa volta s’appresta ad offrir dimora agli angeli e alla loro scala celeste, la musica.

Alberto Batisti

Direttore artistico Camerata

Note intorno al progetto