Un incontro per la pace: "Pensiamo ai bambini"

Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terrasanta, è stato ospite del Kiwanis club Prato in una giornata intensa in cui affrontare il tema della pace a fronte di una guerra in Medioriente della quale a farne le spese sono i più deboli. Un’occasione iniziata prima a Firenze, dove c’è stato l’abbraccio con i bambini di Gaza, quelli feriti e ammalati, arrivati qualche settimana fa per essere curati al Meyer e in altri ospedali italiani (111 tra bimbi e accompagnatori, accolti anche a Milano, Genova, Bologna), seguita dall’incontro pubblico nel salone del Consiglio comunale, al quale ha portato il saluto il sindaco Matteo Biffoni e hanno partecipato il presidente del Consiglio Gabriele Alberti e altri assessori, il presidente del Kiwanis Antonio Schillaci e l’imprenditore Giammarco Piacenti, che per dieci anni ha vissuto a Betlemme per il restauro della basilica della Natività, il questore, il rappresentante della prefettura, il vicario della Diocesi monsignor Daniele Scaccini, la consigliera regionale Pd Ilaria Bugetti e molti aderenti al gruppo della Terrasanta. All’incontro hanno partecipato tante persone che hanno raccolto l’appello alla costruzione della pace. Un pensiero fatto proprio da papa Francesco che per due volte all’Angelus, ha ripreso il pensiero del vicario della Custodia sulla tragedia che si sta consumando in Medioriente: "Educare alla pace".

Padre Ibrahim ha portato la sua testimonianza da quella Terra straziata da troppo tempo. Ha raccontato degli oltre 150 giorni di guerra che hanno sconvolto le vite delle popolazioni di Gaza e di Israele. "La guerra ha rubato il sorriso ai bambini dopo il 7 ottobre, a tutti i bambini", ha detto il francescano ricordando i numeri di un conflitto che non accenna a fermarsi e dove adesso si muore due volte non solo per le bombe ma "di fame, sete e anche quando si è in fila per il pane". Numeri dietro ai quali ci sono bambini, donne, anziani, disabili. "Si contano circa 40mila bambini orfani – ha detto – mentre tanti hanno bisogno di cure: un centinaio sono già arrivati in Italia". E sui volti di quei bambini presi in cura al Meyer si è riacceso il sorriso. Ognuno ha la propria storia di sofferenza, con famiglie smembrate, mentre per gli orfani si spera che si possa aprire al più presto uno spiraglio per adozioni o affidi. "All’ospedale di Bologna c’è un bimbo di un anno e mezzo che è rimasto solo", ha detto padre Faltas, che sta lavorando per salvare dalla guerra altri bambini feriti o ammalati.

Il vicario ha ricordato gli altri effetti della guerra: "Tanti cristiani vogliono andare via perché dicono che non c’è futuro. Senza il turismo religioso, Betlemme è deserta e la famiglie non possono lavorare". Il service del Kiwanis, che ha concluso la giornata con una conviviale a San Domenico, è stato devoluto per le opere a favore dei bambini portate avanti da padre Faltas.