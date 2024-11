Un impiegato contabile per fisco e consulenza

1 CONTABILE

Un’impresa di Prato sta cercando ancora un impiegato contabile. La risorsa, inserita nell’ufficio amministrativo-contabile, si occuperà di tenuta contabilità ordinaria, predisposizione e invio dichiarazioni fiscali, affiancamento del commercialista nella redazione dei bilanci, gestione adempimenti e scadenze amministrativo-contabili e consulenza aziendale. Gradita, ma non necessaria, esperienza pregressa nella mansione. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-236339)