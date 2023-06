Un giorno di reclutamento per il tessile-moda

"Opportunità di formazione e di lavoro nel settore moda-tessile per i beneficiari del programma Gol" (piano di riforma delle politiche attive del lavoro previsto dal Pnrr). È il titolo dell’iniziativa promossa da Arti (Agenzia regionale per l’impiego della Toscana), tramite il Centro per l’impiego, con la collaborazione di Pin, e fondazione Its Mita, che si svolge il 16 giugno, a partire dalle 10,30 nell’Aula Magna del Buzzi. Sarà l’occasione per discutere della mancanza di figure professionali nel comparto e della possibilità di assorbire nuovi lavoratori dal settore moda-tessile. La situazione generale del distretto è positiva, ma da anni pesa la mancanza di ricambio, soprattutto nell’ambito delle figure professionali specializzate. L’obiettivo di Arti tramite il Centro per l’impiego è quello di informare sulle opportunità di inserimento lavorativo nella filiera tessile. Grazie agli strumenti di formazione mirata resi disponibili dal programma Gol, Garanzia occupabilità lavoratori, gli utenti potranno accedere ad un percorso di aggiornamento o riqualificazione delle competenze per ricoprire profili richiesti. Si inizia alle 10.30 con l’intervento dell’Assessora regionale alla Formazione e al Lavoro Alessandra Nardini. A dar voce ai percorsi formativi saranno Arti, fondazione Its Mita e Pin. Il punto di vista delle imprese sarà affidato a Roberta Pecci, titolare della filatura Pecci, e al contributo di Duccio Brachi, responsabile marketing e comunicazione Beste Spa. Saranno presenti il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il presidente della Provincia Simone Calamai. A fare gli onori di casa Alessandro Marinelli, preside del Buzzi. Alle 14,30 si entra nel vivo con il ’Recruitment Day’, il reclutamento, quando saranno fatti colloqui di selezione del personale con la partecipazione di 5 aziende: Gruppo Beste spa, Gruppo Colle, Alma Spa, LTA srl, Maglificio Bartolini. Le figure richieste: periti chimici, periti tessili, manutentori meccanici, sarti, addetti al rammaglio, controllori di qualità sui prodotti di maglieria, carrellisti, autisti patente C, autisti patente Cqc. Per iscriversi mandare una mail a [email protected]